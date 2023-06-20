Новое правительство Финляндии намерено отказаться от помощи африканским странам, которые поддерживают Россию в ее войне против Украины. Об этом заявил будущий министр внешней торговли и развития Вилле Тавио, передает телерадиокомпания Yle.

«Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», — сказал он, добавив, что в целом правительство планирует сократить финансовую помощь развивающимся странам примерно на один миллиард евро. Новый кабмин приступит к работе 20 июня.

Финляндия через международные программы и организации ежегодно выделяет на помощь развивающимся странам несколько миллиардов евро. Ранее Хельсинки взяли на себя обязательство поднять гуманитарную помощь до 0,7% от ВВП, согласно рекомендациям ООН, однако на практике добиться этой цели не удалось.

Между тем ранее Финляндия уже прекращала выделять средства на развитие некоторых африканских и центральноамериканских стран. Например, в 2019 году она отказалась от прямого финансирования Замбии, которой помогала в течение 45 лет, по причине выявленных злоупотреблений. В 2012 году была прекращена помощь Никарагуа в результате установившейся там диктатуры, а в 2007 году закончилась поддержка Египту и Намибии.

После начала войны России в Украине почти половина африканских стран не поддержали резолюцию ООН с осуждением вторжения: 25 воздержались или отсутствовали, а Эритрея и вовсе встала на сторону Москвы.

Недавно на Петербургском международном экономическом форуме президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал Владимира Путина «другом всего человечества». При этом он был единственным мировым лидером, который согласился сидеть рядом с российским президентом на данном мероприятии.

В выходные в Москву прибыла делегация из Африки для обсуждения мирного плана по Украине. Миссию возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Вместе с ним Россию приехали президент Замбии Хакаинди Хичиллема, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Они встретились с Путиным, который возложил вину за развязанную им войну на саму Украину и Запад. Он также заявил, что Россия «никогда не отказывалась» от мирных переговоров, но сейчас это невозможно из-за позиции Владимира Зеленского, который указом закрепил запрет на диалог лично с ним.

До этого африканская миссия побывала с «мирным планом» в Киеве — в тот же день город подвергся обстрелу. Сама инициатива не нашла особой поддержки у Зеленского из-за размытости ее пунктов, в которых не содержалось принципиального для него положения о полном выводе российских войск с территории Украины в границах 1991 года. (moscowtimes.ru)