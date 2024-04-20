Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил послания с благодарностью и признательностью странам, которые поддержали в Совете Безопасности ООН проект резолюции о признании Палестины полноправным членом этой международной организации. Об этом сообщило агентство WAFA.

Он «высоко оценил позиции государств, стоявшие на стороне правды, справедливости и международного права, несмотря на оказываемое давление», цитирует агентство слова Аббаса. Эти страны, отметил палестинский лидер, «поддерживали и поддерживают наше законное право на создание независимого и суверенного государства и выступают за прекращение израильской оккупации».

Аббас подчеркнул, что палестинцы «продолжат свои усилия и будут обращаться в Генеральную Ассамблею ООН и Совет Безопасности до тех пор, пока ими не будет получено полноправное членство в ООН».