АФФА преподнесла подарки школьникам в селах Агдам и Дондар Гушчу в Товузе

При совместной организации АФФА и Товузской районной исполнительной власти в селах прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Разовьем спорт в селах».

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ассоциации, данный проект – шаг в направлении исполнения рекомендаций президента Ильхам Алиева по развитию спорта в селах, которые он дал во время встречи со спортсменами 29 декабря 2019 года в Национальном олимпийском комитете.

В рамках проекта в расположенных в прифронтовой зоне селах Алибейли, Агдам, Вахидли, Дондар Гушчу, Байрамлы и Асрик 50 школьникам в целях повышения интереса к футболу были розданы спортивные костюмы и футбольные мячи.

В мероприятии приняли участие вице-президент АФФА, президент Детско-юношеской федерации футбола Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, депутаты Ганира Пашаева, Арзу Нагиев, Тамам Джафарова, Сабир Гаджиев и другие официальные лица.