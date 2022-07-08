Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой, из-за нехватки авиационного топлива.

Об этом передает # со ссылкой на Zakon.kz.

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы отметили, что приостановка действует, «пока ситуация не улучшится».

В связи с нехваткой местного и импортного топлива и задержкой его доставки, во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой.