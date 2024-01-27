Следственный комитет России вечером в пятницу, 26 января, опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент видео с камеры наблюдения на военном аэродроме. Российская сторона утверждает, что на видеокадрах запечатлена посадка украинских военнопленных в транспортный самолет Ил-76, который впоследствии, 24 января, потерпел крушение в Белгородской области.

Из-за плохого качества видеозаписи точно определить, что именно на ней происходит, практически невозможно, равно как и не представляется возможным определить, когда и где именно все это было снято. Предположительно, запись была сделана камерой наблюдения на военном аэродроме. По заявлениям российского Минобороны, этот самолет совершал рейс из аэродрома Чкаловский, находящегося к северо-востоку от Москвы.

Видео, которое длится одну минуту с небольшим, состоит из двух частей. В первой части ролика можно увидеть колонну автомобилей, подъезжающую к самолету по заснеженной трассе. Во второй части показан более крупным планом самолет, возле которого происходят передвижения неких людей и машин. Установить достоверно, что все происходящее на видеозаписи имеет отношение к утверждению СК РФ, невозможно.

Все, что можно распознать, — машину с включенной сигнализацией, за которой следует вереница из шести автозаков. На видео отсутствуют титры в виде даты и времени съемки. В пресс-службе Следственного комитета на момент публикации этого текста никаких дополнительных подробностей не сообщили. (DW)