Адвокаты шамана Габышева обратилась с ходатайством в ЕСПЧ

Защита якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году дважды предпринимал попытку дойти пешком до Москвы, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина, подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер для защиты интересов истца. Об этом DW в понедельник, 25 мая, сообщил Алексей Прянишников — координатор организации «Правозащита Открытки», ранее предоставившей Габышеву адвоката для защиты по делу об экстремизме.

По словам Прянишникова, адвокаты беспокоятся, что существует возможная угроза здоровью Габышева. Координатор уточнил, что ходатайство направлено в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ и призвано привлечь внимание «международного сообщества к ситуации» с преследованием Габышева российскими властями.

В середине мая шамана поместили в обсерватор для граждан с подозрением на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 Якутского республиканского психоневрологического диспансера. До этого группа силовиков взяла штурмом дом сестры Александра Габышева, где в последнее время проживал мужчина. Полицейские приходили к шаману 6 и 8 мая, требуя от него сдать тест на коронавирус и пытаясь доставить его в обсерватор.