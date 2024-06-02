Одна из адвокатов Дональда Трампа заявила Би-би-си, что в его борьбе за Белый дом «ничто не изменится» — несмотря на то, что он был признан виновным в ходе исторического судебного процесса в Нью-Йорке.
В четверг присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия денежных выплат бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс во время президентской избирательной кампании 2016 года.
Трамп стал первым президентом США, осужденным за преступление, но он заявил, что процесс был сфальсифицирован, а обвинение — политически срежиссировано.
Адвокат Трампа Алина Хабба в интервью Би-би-си заявила, что бывший президент стал жертвой политического, избирательного преследования.
По итогам семинедельного процесса Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации.
Приговор Трампу будет вынесен 11 июля. Однако он подтвердил, что будет обжаловать решение суда.
Хабба заявила, что даже в случае тюремного заключения Трамп все равно будет участвовать в президентских выборах в США в ноябре.
«В нашей стране мы стали свидетелями такой коррупции, которой, откровенно говоря, никогда не было в нашей судебной системе, — сказала Хабба. — Это очень реально, это ни в коем случае не позерство, это на 100% проблема, с которой стране придется справляться и решать ее в ноябре».
«Он баллотируется в президенты, и от этого [судебного решения] ничего не изменится, — считает она. — Он нужен людям в нашей стране, потому что, честно говоря, это важнее, чем всё, что думают другие. Наши люди ясно высказываются, они делают пожертвования, пусть и скромные, и они поднимаются, потому что боятся — потому что мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с нами». (bbc.com)