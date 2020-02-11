Аббас назвал условие для переговоров с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в СБ ООН, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем, если они пройдут под эгидой международного квартета и на основе ранее согласованных на международном уровне параметров палестино-израильского урегулирования.
«Я готов начать переговоры, как я и был готов всегда, если Израиль будет готов к миру, если Израиль будет готов к переговорам под эгидой международного квартета и на основе согласованных на международном уровне параметров. Я серьезно. Я готов остаться здесь в ООН, чтобы начать эти переговоры немедленно», — сказал Аббас.
После того как в конце января США представили свою «сделку века» по ближневосточному урегулированию, палестинский лидер уже заявлял, что готов к традиционному посредничеству международного квартета (Россия, США, ЕС, ООН), но не к посредничеству одних лишь США и отвергает «сделку века» как основу для переговоров.(РИА Новости)
| 2020-02-11T20:26:42+00:00 11 февраля 2020, 22:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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