А Сагателян прав: Баку выиграл инфовойну, и не благодаря, а вопреки…

Одна из главных фигур информационной войны против Азербайджана Ара Сагателян, некогда возглавлявший ГНКО «Центр общественных связей и информации» при аппарате президента Армении, поделился своими размышлениями на тему идеологического противостояния.

По его мнению, Армения проиграла информационную войну Азербайджану из-за того, что пришедшее к власти в 2018 году нынешнее руководство сменило приоритеты деятельности пропаганды. Пропагандистская машина стала действовать в угоду интересам власти, представляя обществу ее деятельность с лучшей стороны. Тем самым к моменту начала 44-дневной войны в Карабахе армянская пропагандистская машина практически сдала все позиции на мировых информационных и аналитических площадках.

Слова Сагателяна можно дополнить тем, что в ходе войны Министерство обороны Армении отличилось бездарной информационной политикой, вводя общественность в заблуждение относительно действий армянской армии. Во время войны премьер-министр Никол Пашинян и президент Армен Саркисян давали многочисленные интервью авторитетным мировым изданиям, в которых пытались донести свою интерпретацию нагорно-карабахского конфликта. Параллельно мировым СМИ доводили свою точку зрения президент Азербайджана Ильхам Алиев и его помощник по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. Еще до начала войны на международных площадках Ильхам Алиев аргументированно доказывал, что Армения оккупировала азербайджанские территории и преднамеренно торпедирует переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.

Сагателян сетует на то, что в Армении свернули информационную войну задолго до войны. А что же в это время делали в Азербайджане? Особо хотелось бы отметить, что у властей Азербайджана в отличие от Армении не было и до сих пор не существует какого-либо центра по ведению информационной войны. О том, в каком состоянии находится азербайджанская журналистика, говорилось не раз и не два. Благодаря целенаправленной работе бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева и экс-помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова отечественная журналистика стала ассоциироваться в обществе с низкопробными заказными статьями, скандалами и желтой прессой. Власти были заинтересованы в журналистах, которые обливали грязью оппозицию, вместо того, чтобы вести информационную войну против Армении.

Даже глава Совета по прессе Афлатун Амашов, на словах радеющий за развитие журналистики, приложил усилия для превращения азербайджанской прессы в зловонную клоаку. А теперь он, громко ударяя себя в грудь, заявляет, что Азербайджан вел достойную информационную войну, хотя сам к этому не имеет никакого отношения.

Информационную войну против Армении на протяжении многих лет вели отдельные журналисты без всякой поддержки со стороны государства. Они разоблачали многочисленные фейки и доводили до мировой общественности правду о нагорно-карабахском конфликте. Заявление Сагателяна нисколько не умаляет их деятельности. Это их большая заслуга перед государством, которое практически ничего не сделало для того, чтобы стимулировать ведение ими самостоятельной информационной войны. Обидно, что в то время как «своим журналистам» выдавали квартиры и правительственные награды, большинство ведущих успешную информационную войну против Армении оказались обделены вниманием государства.

Это только один из аспектов нынешнего состояния отечественной журналистики. В настоящее время некогда ответственные за такое удручающее состояние отечественной журналистики лица продолжают припеваючи жить на виллах и разъезжать на дорогих автомобилях, в то время как вклад в информационную войну множества журналистов так и не был удостоен внимания государства.