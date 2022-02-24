На территории Армении преднамеренно уничтожались историко-культурные памятники, свидетельствующие о том, что на этих землях много столетий проживали азербайджанцы. Недавно анонсируемый визит экспертной миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению покажет всему миру картину армянского вандализма. Если эксперты ЮНЕСКО будут объективны в своей деятельности, то своими глазами увидят то, что армянские вандалы сотворили со святилищем Агадеде, мусульманскими кладбищами сел Ашагы Шорджа, Сарал и Гюллюбулаг, надгробным памятником Ашугу Алескеру в селе Агкилсе и многими другими свидетельствами того, что на территории современной Армении испокон веков жили азербайджанцы.

Те памятники, которые по тем или иным причинам избежали уничтожения, армяне выдают за свои собственные, как это произошло с надгробным памятником Агуди. Расположенный в вблизи Еревана мавзолей Эмир Саада выдается за «туркменский» памятник. Армянские плагиаторы пытаются увязать этот памятник с одной из ветвей огузов – современными туркменами Центральной Азии, хотя несомненно мавзолей является наследием огузов – одним из предков азербайджанского народа.

По сообщению армянских СМИ, в 2019 году верх купола мавзолея Эмир Саада обвалился, из-за чего в него попадают дождь и снег. Выдаваемый за «туркменский» памятник мавзолей постепенно разрушается, хотя и входит в список объектов, охраняемых государством.

Единственным тщательно оберегаемым памятником историко-культурного наследия азербайджанского народа в Армении является Голубая мечеть Еревана (по-азербайджански Гёй мечит). Строительство Голубой мечети началось в 1760 году, а завершилось в 1765 году, в период правления эриванского хана Гусейнали из династии Каджаров. По своей композиции и деталям архитектуры она похожа на Джума мечеть, построенную в 1606 году в Гяндже, в период правления сефевидского Шаха Аббаса I. Название мечети связано с тем, что купол ее был покрыт глазированным кирпичом голубого цвета (слово «гёй» на азербайджанском языке означает голубой цвет). Как видим, даже название культового сооружения указывает на азербайджанское происхождение.

После убийства Надир шаха в 1747 году государство Афшаридов распалось, в результате чего образовались независимые азербайджанские ханства, включая Эриванское. На этот период и приходится строительство Голубой мечети, начавшееся по указу Гусейнали хана и еще при жизни названная его именем.

С 1936 года в здании Голубой мечети располагался музей истории Еревана. Позже там расположился музей природы, а с 1952 года для любителей астрономии в малом молебном зале стал функционировать Планетарий.

В 1995 году был подписан договор между Ираном и Арменией, по которому правительство Ирана взяло на себя все затраты по реконструкции Голубой мечети. Работы по реконструкции были поручены иранскому благотворительному фонду «Бунйад-е Мустазафан и Джанбазан» («Ветераны и шехиды войны») и завершены в 2006-м году. Реконструкционные работы были проведены лишь в юго-западной и северной частях комплекса мечети. Реконструкции подверглись 24-х метровый минарет мечети, 28 келий, библиотека, большой зал, купол и двор. В настоящее время официальные лица Армении представляют зарубежным гостям Голубую мечеть как «персидскую».

Однако азербайджанцы не забывают о том, что Голубая мечеть Еревана является их историко-культурным наследием. В связи с этим находившиеся в Ереване для участия в заседании Парламентской ассамблеи «Евронест» азербайджанские депутаты Тахир Миркишили и Солтан Мамедов посетили Голубую мечеть.

Тахир Миркишили поделился фотографиями мечети на своей странице в Facebook и отметил, что это культовое сооружение является единственным сохранившимся азербайджанским памятником в Ереване.

«Мы побывали в Голубой мечети. Насколько нам известно, это единственный сохранившийся в Ереване азербайджанский памятник. Несмотря на надписи на стенах, относящиеся к другому государству, стены, архитектура, дух мечети — наши. Надеемся, что в этой мечети настоящие хозяева вскоре смогут совершать свои молитвы. Ведь молитвы азербайджанцев всегда с добрыми намерениями, и они бывают услышаны»», — подчеркнул Миркишили.

Эта публикация вызвала болезненную реакцию в Армении. Местные СМИ распространили новости под заголовками о том, что азербайджанские депутаты «присвоили» персидскую мечеть.

А посольство Ирана в Армении распространило заявление по данному поводу, в котором акцентируя на имеющиеся в мечете надписи на персидском языке, причисляет культовое сооружение к иранской культуре.

В связи с этим хотелось бы привести отрывок из книги английского исследователя Томаса де Ваала «Черный сад». В пятой главе, посвященной Голубой мечети Еревана, он отмечал следующее:

«Легкость, с которой армяне смогли стереть с лица земли азербайджанскую мечеть в своем городе, можно объяснить лингвистическим трюком: азербайджанцев Армении, оказывается, легко вычеркнуть из истории страны, потому что до двадцатого века слово «азербайджанец» вообще не употреблялось, и представителей этого народа называли «татарами», «турками» или просто «мусульманами». Тем не менее, они не были ни персами, ни турками. Это были турецкоговорящие шииты — подданные персидской империи времен династии Сефевидов. Словом, это были предки тех, кого мы теперь называем «азербайджанцами». Таким образом, когда армяне говорят о «персидской мечети» в Ереване, название «персидская» заставляет забыть о том, что большинство молившихся в этой мечети со времени ее постройки в 1760-х годах должны были быть в сущности азербайджанцами».

Этот отрывок из книги дает точный ответ по поводу принадлежности Голубой мечети Еревана. Азербайджанцы не понаслышке знают, что происходит с их культовыми сооружениями после «реставрации», осуществленной иранскими специалистами, как это уже было с шушинской мечетью Юхары Говхарага в 2019 году. При осуществленных работах был изменен первозданный облик мечети с целью представить это сооружение в качестве персидской.

Если посольство Ирана выражает свой протест, то пусть хоть словом обмолвится и о том, что армяне трижды в XX веке поджигали Голубую мечеть, считая это культовое сооружение историко-культурным памятником азербайджанского народа.