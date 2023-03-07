В Ашхабаде ожидается открытие посольства Израиля, сообщают туркменские СМИ. С целью официального открытия дипмиссии в Туркменистан прибудет министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

В течение 10 лет посольство Израиля в Ашхабаде имело временную структуру, которая будет вскоре функционировать в качестве постоянной дипломатической миссии.

В последнее время между Израилем и Туркменистаном был достигнут прогресс в сотрудничестве в области здравоохранения и кибербезопасности.

В интервью изданию Israel Hayom («Израиль сегодня») министр иностранных дел Эли Коэн сообщил, что «отношения с Туркменистаном имеют важное и стратегическое значение и являются частью деятельности, направленной на укрепление отношений со всем регионом».

«Открытие здания посольства является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и знаменует 30-летие установления отношений между странами», — подчеркнул Коэн.

На этой неделе директор департамента Евразии МИД Израиля посетил с рабочим визитом Ашхабад и провел обширные консультации, встретившись с заместителями министров иностранных дел, внутренних дел, министром здравоохранения и другими официальными лицами, обсудив активизацию двусторонних отношений и региональные вопросы.

Ситуация весьма интересная. Прежде всего, ясно, что скорое открытие посольства Израиля в Туркменистане станет очередным ударом по геополитическим позициям Тегерана в регионе. Ведь ИРИ воспринимает себя как региональную державу. Но Иран пока молчит, как в рот воды набравши. Тоже интересно, почему? Раньше-то там не стеснялись поднимать вселенский вой и открыто угрожать агрессией, когда такой же соседний Азербайджан развивал связи с Израилем даже без открытия своего посольства там.

Получается, что Туркменистан, решившись на такой шаг, уже не побаивается Ирана — как минимум, не считает теперь его самым важным партнером в регионе. Налицо явное ослабление позиций Тегерана даже в ближайшем соседском окружении. Почему это происходит? Чем это объясняется? На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Израильский публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Укрепление позиций Израиля в постсоветском регионе с преобладающим мусульманским населением заметно в последнее время. Опыт Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран региона был позитивным для всех сторон. Такой опыт взаимодействия в сфере экономики и стратегического сотрудничества стал фундаментом для дальнейшего развития.

Израиль умеет взаимодействовать с этими странами без вмешательства в их внутренние дела, безо всяких попыток навязывать партнерам какую-то идеологию извне.

Азербайджан и другие страны бывшего СССР с мусульманским населением не раз сталкивались с попытками Ирана навязывать свои идеологические парадигмы и вовлекать их конфликты, чуждые им. Израиль же последовательно проявлял деликатность и уважение к укладу и традициям партнеров. Более того, между Израилем и мусульманскими партнерами могут быть разные взгляды на некоторые мировые проблемы. Но мы научились укреплять дружеские узы на базе общего фундамента позитивного сотрудничества.

Иран не может показать Азербайджану и другим партнерам, что дружба с Израилем вредна для них. Более того, Иран сам теряет позиции в регионе из-за его попыток навязывать свою агрессивную повестку дня.

Туркменский аналитик, редактор портала Turkmen.news Руслан Мятиев:

— Я не совсем согласен, что Иран имеет какое-то серьезное влияние на Туркменистан. Туркменистан был и пока остается под протекцией России. Наша страна вольна как устанавливать дипотношения с любыми странами мира, так и обмениваться посольствами. Да, на протяжении 30 с лишним лет эта тема избегалась, Туркменистан старался не дразнить южных соседей, а интересы Туркменистана в Израиле представлял посол нашей страны в Турции. Но тем не менее отношения были, израильский бизнес получал государственные контракты. Вспомнить хотя бы компанию Merhav и ее основателя Йосси Меймана, который даже получил туркменское гражданство и был очень близок к Ниязову.

Что касается теперешней ситуации, то, опять-таки, что значит уже не побаивается? Возможно, Туркменистан раньше не шел на такой шаг в силу того, что не было необходимости. А сейчас, возможно, она появилась. И если кто и давал негласное разрешение на открытие посольства Израиля в Туркменистане, то это, скорее, были арабы, куда и отец, и сын Бердымухамедовы ездили не так давно.