Разгромно проиграв 44-дневную войну, руководство Армении вместо готовности к установлению мира с Азербайджаном демонстрирует лицемерие, пытаясь уйти от взятых на себя обязательств по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Очередным примером лицемерия и демонстрации бессильной злобы стала реакция посольства Армении в России на показ 9 ноября в азербайджанском павильоне Всероссийского Выставочного центра (ВДНХ) фильма «Şuşa, sən azadsan» («Шуша, ты свободна»), продюсером которого является Арзу Алиева, и повествующего о героизме военнослужащих Азербайджана, освобождавших от оккупантов Шушу.

В заявлении посольства Армении отмечается, что демонстрация фильма «рассматривается как откровенная провокация, направленная на разжигание межнациональной розни и подрыв многочисленных усилий, предпринятых за последние годы с целью недопущения дальнейшей эскалации напряжения как между Арменией и Азербайджаном, так и между общинами двух стран на территории России».

Уж что, а о эскалации напряжения между азербайджанским и армянским общинами на территории России посольству Армении лучше не говорить, тем более что в этом вина полностью лежит на возглавляемом Союз армян России (САР) Аре Абрамяне.

За последние годы САР и лично Ара Абрамян приложили множество усилий для разжигания межнациональной розни на территории России. Начиная от заявлений о том, что власти Азербайджана виновны в столкновения азербайджанцев и армян в России, до намерения отправить во время 44-дневной войны в Карабах добровольцев, чтобы они сражались с азербайджанской армией. Летом 2021 года Генеральная прокуратура Азербайджана объявила Ару Абрамяна в международный розыск по обвинению в контрабанде оружия на оккупированные Арменией азербайджанские территории.

Своими провокационными заявлениями запомнился и ныне бывший посол Армении в России Вардан Тоганян, а сейчас посольству Армении хватает наглости заявлять, что демонстрация фильма «Şuşa, sən azadsan» «не только оскорбляет чувства проживающей на территории РФ многочисленной армянской общины, но и представляет собой очевидное пособие для азербайджанской молодежи, продолжающей взращиваться на ненависти и ксенофобии».

Интересно, чем же фильм оскорбляет чувства армян? Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что до начала карабахского конфликта азербайджанское население города Шуша превышало 90 процентов. Иными словами, он заявил о том, что Шуша является азербайджанским городом.

От себя добавим, что Шуша является одним из центров формирования азербайджанской культуры. В настоящее время освобожденная от оккупации Шуша представляет собой площадку для проведения важных международных мероприятий, где известные в мировом масштабе деятели обсуждают актуальные вопросы политического, экономического, гуманитарного характера.

При этом посольство Армении в России заявляет о том, что «азербайджанская сторона намеренно выбрала площадку своего павильона на территории ВДНХ, вознамерившись этим дискредитировать не только любимый всеми выставочный центр, проповедующий идеи дружбы и сотрудничества между народами, но и страну, благодаря усилиям которой Армения и Азербайджан решили избрать путь, ведущий к миру и добрососедству».

В таком случае возникает логический вопрос: почему же Армения не выразила свой протест по поводу посещения этим летом Шуши послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым?

Ведь согласно армянской логике российский дипломат не только оскорбил чувства проживающей на территории России армянской общины, но и еще дискредитировал свою страну, «благодаря усилиям которой Армения и Азербайджан решили избрать путь, ведущий к миру и добрососедству»?