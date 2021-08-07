На днях прочли весьма интересное сообщение. Согласно официальным источникам, Азербайджан открыл торговое и туристическое представительство в Израиле. Но даже без этого известно, что между Иерусалимом и Баку установились весьма тесные отношения, которые охватывают самые различные отрасли экономики, особенно, военно-техническую сферу.

История дипотношений также исчисляется десятилетиями. Израиль одним из первых признал независимость Азербайджана, и за весьма короткие сроки в Баку открылось посольство в Баку. Но в этом деле сохраняется довольно заметная асимметрия — в отличие от Иерусалима Баку до сих пор не открыл свое посольство в Израиле.

В разное время не раз было заявлено, что посольство в Израиле вот-вот откроется. Но процесс постоянно затягивается. Такая картина между двумя странами объясняется иранским фактором.

Но в иной раз мы заявляем, что Азербайджан является самым независимым государством Южного Кавказа. Тогда в чем же дело? Не слишком ли мы дорожим нашими отношениями с Тегераном?

Дело в том, что Иран нуждается в Азербайджане не меньше чем мы в Иране.

Именно благодаря политике соседних стран, в том числе, политике Азербайджана, Тегерану удается выстоять перед давлением США.

Различные эксперты прогнозировали осложнение отношений между Ираном и Арменией после открытия последней своего посольство в Израиле. Но ничего подобного не произошло – Ереван открыл свое посольство и продолжает отношения с Ираном.

Каждый раз, когда мы затрагиваем эту тему, невольно напрашивается вопрос: почему мы должны согласовывать свою внешнюю политику с Тегераном, ведь, мы считаем себя самым независимым государством региона?

Плюс, заметим, что армяне весьма ревниво относятся к отношениям Израиля и Азербайджана. Их особенно тревожит военно-техническое сотрудничество между двумя государствами. Конечно, армяне не в состоянии как-то помешать этому процессу. Потому что, помимо всего, это чистый бизнес – мы покупаем у Израиля военную технику за твердую валюту.

Говорить об этнокультурных корнях наших отношений с Землей обетованной, думается, смысла нет. Азербайджан является единственным государством региона, где проживает многочисленная еврейская община.

Что может дать нам создание симметричных дипотношений с Израилем? Во-первых, политика не любит пустоты. Поверьте, армяне не просто так поторопились открыть свое посольство в этой стране – они будут работать, чтобы как–то осложнить отношения между Азербайджаном и Израилем. Удастся или не удастся им это, уже другой вопрос, но стараться они будут…

Что касается Ирана, вопросу отношений с Израилем они хотят придать форму «мусульманского солидаризма». Но ведущие исламские государства имеют дипломатические отношения с Израилем. Вдобавок, в последнее время часть арабских стран также начали устанавливать дипотношения с Иерусалимом. Этот процесс начался еще при президенте Дональде Трампе и продолжается по сей день.

Даже в самом Иране это весьма сложная проблема. Помнится, что на последних акциях протестах в Иране митингующие скандировали лозунги не о том, что их тревожит палестинская проблема, а о собственных заботах. Плюс, Израиль не обусловливает открытие посольства и установление симметричных дипотношений палестинской проблемой.

Да, помнится, что, когда иерусалимский вопрос обсуждался в ООН, подавляющее большинство стран выступили против решения Трампа. Но эти государства имеют прочные дипломатические отношения с Израилем. В Азербайджане даже решение простых задач почему-то постоянно затягивается. Например, помнится, еще в первой Конституции говорилось, что парламент, т.е. Милли Меджлис, подтверждает военную доктрину страны. Не поверите, этот вопрос нашел свое решение только через двадцать лет. Касательно открытия посольства в Израиле можно сказать то же самое – тут нет каких-то серьезных проблем. Все дело в том, что мы привыкли затягивать решения тех или иных проблем. Плюс, мы чересчур осторожничаем, хотя можно быстро и оперативно решить проблему открытия посольства в Израиле…