Безнаказанность порождает беззаконие. Для того, чтобы убедиться в справедливости данного утверждения, далеко ходить не надо. Взять, хотя бы, карабахский конфликт, который длился на протяжении почти 30 лет.

Мировое сообщество игнорировало справедливую позицию Азербайджана, одновременно косвенно, а порой и напрямую, поощряя бесчинства армянских оккупантов на нашей земле. И чем больше армянская сторона чувствовала свою безнаказанность, тем больше беззаконий мы видели с ее стороны.

Но все это закончилось, когда власть закона в свои руки взял Азербайджан, и в ходе 44-дневной войны освободил большую часть своих земель. Однако и во время войны армяне всего мира не переставали вести пропагандистскую работу, называя азербайджанских воинов – оккупантами, а «несчастных» армян – жертвой агрессии.

Особенно на этом поприще поднаторел российский канал Russia Today, главарем которого (именно главарем, а не главредом) является известная своими антиазербайджанскими выпадами Маргарита Симоньян.

Возглавляемый ею RT, и она сама неоднократно выступали в поддержку террористического режима карабахских сепаратистов, что шло вразрез с официальной позицией России. Тогда же официальные лица РФ провели с ней разъяснительную беседу, после чего рупор сепаратизма в лице Симоньян надолго умолк.

Впрочем, молчала Симоньян недолго, благо пандемия «короны» разделила российское общество на два лагеря: вакцинированные и «антиваксеры». И вот тут-то Марго проявила себя во всей хамской красе, оскорбив большую часть россиян. Так, в октябре прошлого года она написала пост, в котором назвала антиваксеров идиотами. Даже проармянское агентство «Регнум» не вынесло подобного оскорбительного выпада Симоньян и дало ей отповедь.

«Тех, кого Вы называете «идиотами» и «ненормальными» «оставшимися антипривививочниками», – 70% населения нашей великой Родины. На всякий случай напомним, что это большинство граждан, такого большинства хватит, чтобы в демократической стране, каковой является Россия, выбрать президента и Думу. Хотите считать все эти 100 миллионов людей угрозой Вашим детям и желаете им мучений? Ваше дело!», — писало агентство.

Вроде бы после стольких «косяков» человек должен образумиться и придерживаться определенных моральных (и не только) правил и законов. Как известно, оскорбление чести и достоинства является также уголовно наказуемым деянием. Нормальный человек сделал бы выводы, но только не Симоньян. Ее безнаказанность обернулась тем, что ее канал стал открыто пропагандировать терроризм. А это уже является тяжким преступлением, в том числе, и по российским законам.

Итак, подводя итоги теперь уже ушедшего 2021 года, в телеграмм-канале RT был опубликован пост следующего содержания: «Премия «Красавчики года» уходит к талибам:

«После того как американцы спешно сиганули из Афганистана, теряя на ходу вертолёты, амуницию и репутацию, талибы завоёвывали города и соцсети. То они зажигательно танцевали, то катались на лодочках, то на детских аттракционах».

Напомним, что «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.

Российский сегмент соцсетей в шоке от вышеупомянутого поста. А политолог Игорь Скурлатов напоминает Симоньян о том, как талибы относятся к женщинам:

«Канал RT Маргариты Симоньян выдал премию «Красавчики года» запрещенной в России террористической организации «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) — той самой, члены которой в октябре обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фото казни и отрубленной головы девушки. Теряюсь даже что и сказать…».

Ну что тут можно сказать? Если бы в свое время Симоньян «потянули бы за уши» за оскорбительные высказывания, сегодня россияне не столкнулись бы с демонстрируемым ею восхищением талибами. А может отправить Марго в командировку к «красавчикам года»?..