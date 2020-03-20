А члены оперативного штаба при Кабмине смотрели фильм «Угнать за 60 секунд»?

Коронавирус. Пожалуй, сегодня в Азербайджане в тренде одно: забыть о празднике Новруз, желать выздоровления от этого вируса. Для борьбы с инфекцией предпринимаются усиленные меры. Для того, чтобы одолеть эту заразу при Кабинете министров был создан оперативный штаб. Будем справедливы: штаб работает на износ. Но вот что интересует мелкого обывателя. Вопрос смешной, но все же. Для многих вышеприведенный текст может показаться странным и непонятным, и потому внесем ясность.

Итак, оперативный штаб при Кабинете министров вынес радикальное решение: после 21.00 ни одно питейное заведение не должно работать. Вроде все логично, согласно инструкции, однако есть одно большое НО. Дело в том, что в кафе и рестораны наплыв людей никоим образом не сокращается. Скорее, наоборот. Люди, прослышав об указе 21.00, стараются вписаться в этот график, и, грубо говоря, нажраться и напиться до часа X. Есть такой американский фильм «Угнать за 60 секунд». Не знаю, смотрели ли этот фильм чиновники из оперативного штаба, но условия поставлены довольно жесткие. Жесткие и… глупые.

Оперативный штаб при Кабмине в борьбе с коронавирусом устанавливает строжайшие условия: после девяти вечера — ни-ни. Но, как говорится, голь на выдумки хитра. Впрочем, и думать ей особо не пришлось. Да, после 21.00 людей в кафе не увидишь, а если заглянуть на полчаса раньше. Это муравейник, и каждый старается выпить и поесть до назначенного времени. Кстати, это вредно для желудка. Поймите меня правильно, я не призываю закрывать все и повсюду, но определенная логика в принятии тех или иных решений должна присутствовать. А вдруг завтра запретят пить или курить дома? Вы скажете, абсурд, а я скажу, у нас возможно все…