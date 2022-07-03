На автодроме «Сильверстоун» завершилась десятая гонка чемпионата мира в классе «Формула-1» 2022 года – Гран-при Великобритании, сообщает #.
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс одержал свою первую победу в Ф1, второе место занял Серхио Перес из «Ред Булл», третье – пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Шарль Леклер финишировали вне топ-3.
Таблица результатов Гран-при Великобритарии,
Сильверстоун:
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 52 круга
2. Серхио Перес («Ред Булл») +3,779
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6,225
4. Шарль Леклер («Феррари») +8,546
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9,571
6. Ландо Норрис («Макларен») +11,943
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +18,777
8. Мик Шумахер («Хаас») +18,995
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +22,356
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,590
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +26,147
12. Николас Латифи («Уильямс») +32,511
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +32,817
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +40,910
Сошли:
Эстебан Окон («Альпин»)
Пьер Гасли («Альфа Таури»)
Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
Джордж Расселл («Мерседес»)
Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
Алекс Албон («Уильямс»)