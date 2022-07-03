На автодроме «Сильверстоун» завершилась десятая гонка чемпионата мира в классе «Формула-1» 2022 года – Гран-при Великобритании, сообщает #.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс одержал свою первую победу в Ф1, второе место занял Серхио Перес из «Ред Булл», третье – пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Шарль Леклер финишировали вне топ-3.

Таблица результатов Гран-при Великобритарии,

Сильверстоун:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 52 круга

2. Серхио Перес («Ред Булл») +3,779

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6,225

4. Шарль Леклер («Феррари») +8,546

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9,571

6. Ландо Норрис («Макларен») +11,943

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +18,777

8. Мик Шумахер («Хаас») +18,995

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +22,356

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,590

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +26,147

12. Николас Латифи («Уильямс») +32,511

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +32,817

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +40,910

Сошли:

Эстебан Окон («Альпин»)

Пьер Гасли («Альфа Таури»)

Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

Джордж Расселл («Мерседес»)

Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

Алекс Албон («Уильямс»)