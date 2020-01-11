934 кандидата зарегистрированы в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

Объявлено окончательное число кандидатов, претендующих на парламентские выборы в Азербайджане 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом  председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил сегодня на заседании.

По его словам, на досрочных парламентских выборах подали заявки 2431 кандидата:

«185 кандидатов были выдвинуты 16 политическими партиями, 6 — инициативными группами и 743 — в индивидуальном порядке. Кандидатуры  2354 человек уже утверждены, 2247 уже получили свои подписные листы, а 1764 -возвратили их. Зарегистрированы кандидатуры 934 человек, из них 267 являются членами политических партий».

| 2020-01-11T19:46:46+00:00 11 января 2020, 19:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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