На Республиканском велотреке в Баку состоялся турнир среди женщин, посвященный международному женскому празднику 8 Марта.

Организатор велотурнира — генеральный директор агентства Artishok, учредитель сообщества Azeri Home Chef и общественного объединения «Поддержка развитию туризма и национальной кухни» Фахранда Гасанзаде сообщила #, что мероприятие проходит уже в четвертый раз и первый раз непосредственно в праздничный день:

«В рамках сообщества Azeri Home Chef это наше единственное мероприятие, не связанное с гастрономией и кулинарией. Таким образом, мы хотим показать, что наши женщины не только прекрасные повара и кулинары, но и поклонницы здорового образа жизни. Как показывает статистика, каждый год после турнира часть женщин навсегда связывают свою жизнь с велопрогулками», — говорит организатор.

«Настоящая женщина должна быть не только прекрасной женой и мамой, но и занимать свое место в социуме. Женщина – это великая сила и я хотела бы, чтобы как можно больше женщин занимали руководящие посты и высокие должности, и в таком случае, я уверена, что в мире не было бы войн, голода и агрессии. Мужчина – это глава семьи, но этот мир строят женщины», — говорит Ф.Гасанзаде.

В турнире приняли участие свыше 50 участниц. На пьедестал почета поднялись те, кому удалось преодолеть дистанцию за самое короткое время.

Бакинке Вере Гаджиевой 68. Прокатиться по бакинскому велотреку было ее мечтой:

«На велосипед в последний раз садилась в школьные годы. Но очень хотела принять участие в велотурнире, организованном Фахрандой Гасанзаде. Да, руки–ноги дрожат, но испытываю настоящую эйфорию! Женщина в любом возрасте должна следить за своей физической формой», — считает В.Гаджиева.

Ирада Мирджавадова, известная своей активной деятельностью в сообществе Azeri Home Chef, признается в интервью #, что как сторонник правильного питания, она считает, что спорт в жизни женщины должен присутствовать ежедневно: «Современная женщина должна быть целеустремленной. Дарить добро и делать мир лучше! Именно такие девушки и женщины в нашем сообществе кулинаров–любителей Azeri Home Chef», — говорит она.

Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей. Но без подарков не остался никто – каждая участница ушла счастливая и довольная!