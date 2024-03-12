В Баку с большим успехом отгремела British Food Week 2024.

Неделя гастрономических изысков поразила даже видавших виды кулинаров. Азербайджанские женщины снова доказали, что в кулинарии им равных нет. И господин посол Фергус Олд Обе смог убедиться в этом воочию.

Дипломат стал почетным гостем финального этапа British Food Week, прошедшей в одном из бакинских ресторанов, и организованной самым популярным сообществом кулинаров — любителей в Баку Azeri Home Chef во главе с Фахрандой Гасанзаде.

Финалистки приготовили блюда на британский манер, и это было самое настоящее буйство вкуса, мастерства и эстетики: невероятно вкусно, поразительно красиво и достаточно непросто с технической точки.

Фидан Амирбекова, многократный призер кулинарных состязаний Azeri Home Chef приготовила традиционный десерт шотландской кухни Black Bun. Нежнейший кекс с начинкой из изюма, смородины, цедры, с добавлением имбиря, корицы и перца был высоко оценен жюри и лично продегустирован послом. В итоге у Фидан — первое место, радость и поздравления коллег!

«Я решила еще больше подчеркнуть вкус этого великолепного лакомства и добавила парочку дополнительных ингредиентов, например, виски. Аналогов подобного блюда в азербайджанской кухне нет, надеюсь, что и для британской получилось вкусно! Муж оценил мои старания еще дома, и дал мне первое место. Это, конечно, главное! Счастлива, что и господину послу понравилось, и мой пирог занял первое место», — прокомментировала Ф.Амирбекова свою победу в интервью #.

Второе место жюри отдает Гюляр Гусейновой за ее Shepherd’s Pie, а третье место — у еще одного многократного чемпиона Azeri Home Chef Егяны Кашкай, которая смогла восхитить жюри своей вариацией старинного блюда Oxtail Stew.

В пятерке лидеров оказались еще две звезды кулинарного сообщества — Марьям Маммедова и Ирада Мирджавадова.

Последняя удивила всех восхительно вкусным Union Jack Battenberg Cake — это торт в разрезе с британским флагом.

«Мне хотелось приготовить что-то очень вкусное и очень необычное. Данный торт весьма сложен в приготовлении. Но сложные технологии в кулинарии только вдозновляют меня. Многие называют этот торт «кулинарным лего». Действительно, его приходится собирать по кусочкам, как лего. Я также сама приготовила марципановую пасту и абрикосовый джем, это два важных ингредиента для этого торта. Рецепт брала на популярном британском сайте», — рассказала И.Мирджавадова корреспонденту #.

Несмотря на то, что Ханум Нуриева не попала на «пьедистал» почета British Food Week, эта участница Azeri Home Chef также смогла запомниться гостям и участникам финальной церемонии. Тарелку с ее конкурсными маффинами дополняла удивительная картина ручной работы — алмазная вишивка с изображением королевы Елизаветы II:

«Уже 8 лет я увлекаюсь вышивкой, и 2 года алмазной», — рассказывает Нуриева в интервью #. Меня очень привлекает эта новая технология, 7D. Эту работу я выполнила специально по случаю British Food Week», — говорит кулинар — любитель.