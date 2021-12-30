В Азербайджане выявлено еще 510 случаев заражения коронавирусом, 1039 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 616 352 факта заражения коронавирусной инфекцией. 598 793 человека вылечились, 8 346 скончались, число активных больных — 9 213.

За прошедшие сутки проведен 10 771 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 853 336 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32103 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2794, вторую дозу получили 3591 человек, бустер-дозу получили 25718 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11318107, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5166741, вторую дозу получили 4673411 человек, бустер-дозу получили 1477955 человек.