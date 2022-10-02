С начала полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили уже более 60,1 тысячи российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 60110 человек, а за минувшие сутки ликвидированы еще около 500 оккупантов.

Кроме того, захватчики потеряли:

танков — 2 377 (23 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин — 4 975 (26 за сутки);

артиллерийских систем — 1405 артиллерийских систем (8 за сутки);

реактивных систем залпового огня — 337 (1 за сутки);

средств противовоздушной обороны — 176;

самолеты — 264;

гедікоптерів — 227 (1 за сутки);

беспилотники оперативно-тактического уровня — 1015 (6 за сутки);

крылатых ракет — 246;

кораблей/катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 3796 единиц (10 в сутки);

спецтехника — 131 единица.

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. (УНИАН)