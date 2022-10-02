С начала полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили уже более 60,1 тысячи российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 60110 человек, а за минувшие сутки ликвидированы еще около 500 оккупантов.
Кроме того, захватчики потеряли:
- танков — 2 377 (23 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин — 4 975 (26 за сутки);
- артиллерийских систем — 1405 артиллерийских систем (8 за сутки);
- реактивных систем залпового огня — 337 (1 за сутки);
- средств противовоздушной обороны — 176;
- самолеты — 264;
- гедікоптерів — 227 (1 за сутки);
- беспилотники оперативно-тактического уровня — 1015 (6 за сутки);
- крылатых ракет — 246;
- кораблей/катеров — 15;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3796 единиц (10 в сутки);
- спецтехника — 131 единица.
Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. (УНИАН)