Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море в 500-й день полномасштабной войны с Россией. Об этом глава государства сообщил в субботу, 8 июля.

«500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве – одной из важнейших за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море», – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что небольшой клочок суши посреди Черного моря – это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.