45 лет: от геополитики к международному праву…

Хельсинский Заключительный Акт, утвердивший десять принципов взаимоотношений между государствами, и известный как Хельсинский декалог, Хельсинские комитеты – пожалуй, довольно небольшой международный документ оставил после себя так много отпечатков.

Да, ровно 45 лет тому назад, в августовские дни 1975 года государства мира собрались в столице Финляндии, чтобы после Второй Мировой Войны вновь определить и подтвердить те основные международные принципы, по которым должны были жить и процветать нации и народы.

Именно начиная с этой важной и весьма примечательной даты, Хельсинский Заключительный Акт стал упоминаться наравне с другими весьма важными документами, такими, как Устав ООН, Всеобщая Декларация Прав и Свобод Человека и т.д.

Поэтому в международном законодательном контексте Хельсинские правовые документы охватывают почти весь спектр вопросов, связанных с проблемами прав человека и гражданина, малых народностей и народов, и, конечно, наций, имеющих уже свое собственное государство.

Признаться, мы не поленились вновь пересмотреть в интернете некоторые материалы, касательно хельсинского процесса и заметим, что нам больше понравился вот такой аспект этого важного международного процесса: во всех документах четко отмечается, что все государства мира, независимо от их политико-дипломатического влияния, военно-экономической мощи, одинаково суверенны и равны.

Что скрывать, было время нас в хельсинском процессе больше притягивали детали, связанные с правами человека и гражданина.

Они актуальны и по сей день: ведь мало государств могут похвастаться положением прав человека и гражданина в собственной стране. Не секрет, что современные молодые государства, с редкими исключениями, еще «хромают» в этих вопросах, что вовсе не удивительно: демократия есть живой процесс, только самому пережив его можно научиться отдельным моментам этого могущественного и величественного человеческого опыта, а априори не утверждать, что якобы какие-то народы еще не готовы к ней.

Нет, еще раз заметим, что, только, как следует, т.е. весьма основательно и последовательно прочувствовав демократию, не только теоретически, а именно экспериментально испробовав на собственном опыте, можно научиться ее основам и принять ее суть и философию.

Но, к сожалению, этот сложный мировой процесс, эволюция отдельных народов и наций зависят не только от наших желаний и, как правило, государства в редких случаях рождаются и быстро, т.е. сразу становятся демократичными и правовыми, нет, прежде чем стать воистину суверенными и независимыми, им приходится преодолевать довольно большие трудности, потому что международный политический климат, атмосфера международных отношений довольно суровые. Они пока что отнюдь не гуманные и неравноправные.

Конечно, после двух мировых войн человечеству удалось навести тут кое-какой порядок.

Теперь уже нет империй, Мир более управляемый и прогнозируемый, но он еще далек от идеального содержания и порядка. Нередко случаются локальные войны, часто именно геополитика, а не международное право диктует свою волю, но все же теперь не семнадцатый или восемнадцатый век: изменился характер и мировоззрение человека и политики, творцом которой является вовсе не Господь Бог, опять же сами люди…

Поэтому нам всем –молодым и даже опытным обществам еще предстоит довольно длительный и весьма долгий путь не только во внутриполитической плоскости, но и во внешней политике.

Ясно, что, не научившись уважать собственного гражданина, собственный народ нельзя уважать другие общества – народы и нации. Поэтому пока, когда слышишь утверждения о равенстве всех государств и стран, невольно вспоминаешь известные слова одного из героев Дж. Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые более, чем равны!».

И чтобы наши международные документы и инициативы не ассоциировались с «конституциями» животных из произведений Оруэлла, нам еще предстоит работать и работать – совершенствовать не только государства, гражданами которого мы являемся, но и Мир — Планету, в которой существуем мы и наше государство…