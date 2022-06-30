Россияне оказались в бедственном положении из-за войны в Украине, которая обернулась беспрецедентными санкциями и обвалом экономики страны. 39% граждан заявили, что их зарплаты не хватает даже на то, чтобы покрыть основные расходы. Еще 38% признались, что с трудом сводят концы с концами. Данные опроса приводит сервис HeadHunter, передает РБК.

Отмечается, что больше всего пострадали рабочие (60% от общего числа опрошенных в отрасли), медики и госслужащие (по 51%). Среди тех, кто оказался в состоянии удовлетворить основные потребности с помощью доходов на основном месте работы — IT-специалисты (43%), добытчики сырья (41%) и высшие руководители компаний (37%).

На недостаток зарплаты для покрытия основных трат чаще всего жалуются жители Томской (77%), Ленинградской (52%), Ростовской областей (51%) и Пермского края (51%). Те, кому ее хватает, как правило, проживают в Калининградской области и Москве (по 29%).

При этом почти половина (47%) россиян назвали самой большой статьей расходов траты на продукты питания. На втором месте идет аренда жилья или ипотека (35%), на третьем — ЖКХ (25%). Кроме того, 22% респондентов включают в основные расходы неипотечные кредиты, 17% — траты на детей, 11% — обслуживание автомобиля или оплату транспорта.

Россияне пытаются увеличить свои доходы, используя различные возможности. Более 70% участников опроса пытаются найти новую новую работу с высокой зарплатой, 54% респондента осваивают новые навыки, а 36% ищут подработку. Повышения на текущей работе пытаются добиться 24%, а 16% россиян сообщили, что стараются создать пассивный доход за счет инвестиций. (moscowtimes.ru)