29 февраля США и Талибан подпишут мирное соглашение

США и Талибан подпишут мирное соглашение 29 февраля в Катаре, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, информирует Голос Америки.

«Мы готовимся к подписанию мирного соглашения 29 февраля, — говорится в заявлении Помпео. – Межафганские переговоры начнутся вскоре после этого».

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента США, подписанию мирного соглашение будет предшествовать семидневный период «сокращения насилия», который начнется в пятницу вечером.

Помпео выразил уверенность, что межафганские переговоры приведут к заключению постоянного соглашения о прекращении огня и «выработке дорожной карты для будущего Афганистана».

Талибан выступил с аналогичным сообщением.

| 2020-02-21T21:55:40+00:00 22 февраля 2020, 00:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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