Утечка газа, очевидно, стала причиной взрыва в гаванском отеле «Саратога» на 96 номеров. В здании, построенном в XIX веке в старом районе Гаваны, не было гостей: в нем проводились ремонтные работы в преддверии запланированного на 10 мая повторного открытия.

Внешние стены гостиницы обрушились в результате взрыва, обнажив интерьеры здания. Нижние этажи отеля пострадали больше всего.

По словам Ореста Льянеса, координатора городского правительства Гаваны, к утру субботы подтвержденное число погибших возросло до 25 человек, сообщает официальный новостной сайт Cubadebate. Уже опознаны 22 человека: 18 жителей столицы и четверо из других районов Кубы.

Спасателям удалось добраться до подвала отеля в поисках возможных выживших. По крайней мере один из них был найден рано утром 7 мая с помощью поисковых собак. Родственники многих пропавших без вести людей оставались на месте происшествия всю ночь. Другие собрались в больницах, куда были доставлены пострадавшие.

Начальник больничной службы министерства здравоохранения Хулио Герра Искьердо сообщил, что по меньшей мере 74 человека получили ранения. Среди них –14 детей, согласно твиту офиса президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля.

Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал сообщил Associated Press, что число раненых может возрасти по мере продолжения поисков. Подполковник пожарной службы Ноэль Сильва сказал, что спасатели все еще ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Компания Grupo de Turismo Gaviota, которой принадлежит отель, заявила, что расследует причину взрыва.

Из отеля «Саратога» когда-то открывался красивый вид на центр Гаваны, включая здание Капитолия. В результате взрыва в Капитолии были разбиты стекла и повреждена каменная кладка. (Голос Америки)