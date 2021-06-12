Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

По его словам, такой формат общения «со свободной прессой» является наиболее подходящим.

Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что лидеры дух стран расскажут об итогах саммита представителям СМИ своих стран. Совместную пресс-конференцию ни одна из стран не подтверждала, но и не исключала заранее.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют «обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».