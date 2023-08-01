Пятеро сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана освобождены от занимаемой должности.

Как сообщает Qafqazinfo, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Парвиз Садраддинов.

По его словам, начальники пяти управлений Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу освобождены от занимаемых должностей и в настоящее время приняты в распоряжение начальника Службы.

Это начальник Главного управления по призыву генерал-майор Чингиз Кичикбеков, начальник Главного управления кадров генерал-майор Азад Алиев, начальник Главного управления организационного контроля полковник Фамиль Асланов, начальник Главного управления материально-технического обеспечения полковник Анар Алиев, начальник Главного управления по мобилизации полковник Вели Рзаев.

Отметим, что данные Главные управления не были упразднены.