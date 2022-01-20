Британо-бельгийская девушка Зара Резерфорд отправилась в пятимесячное путешествие с стала самым молодым человеком в мире, который совершил одиночный кругосветный перелет. Об этом пишет ABC News.

Европейке 19 лет. 20 января он приземлилась в Бельгии после того, как побывала в более 40 странах и пяти континентах. Кругосветное путешествие она совершила в одиночку на Shark Aero, высокопроизводительном двухместном сверхлегком самолете. Сопровождал девушку только пилот.

Небольшой самолет европейского производства создан специально для длительных перелетов на крейсерской скорости.

«Я думала о том, чего добились такие авиаторы, как Амелия Эрхарт, и теперь, когда я почти облетела весь мир, я не могу представить себе то, что сделала она. Мне посчастливилось иметь несколько систем GPS, спутниковую связь и (иногда) приличные прогнозы погоды!», — написала рекордсменка накануне.

Стоит отметить, что родители Резерфорд являются сертифицированными пилотами, поэтому она тоже умеет управлять самолетом. (korrespondent.net)