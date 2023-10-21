Это забавная, со всех сторон, история. Целый президент, непонятно кем и как финансируемого российского Института Ближнего Востока, Евгений Сатановский был послан в пешее путешествие по известному маршруту русского военного корабля. Как бы, в целом, ничего удивительного в этой новости быть не должно — Сатановский давно нарывался, и вот «награда» нашла своего «героя».

Другое дело — кто и по какой причине выдал ему билет в это путешествие, публично придав ускорение Сатановскому пинком под зад? А в роли экзекутора оказался известный российский пропагандист Владимир Соловьев. Да, тот самый, про которого Иван Ургант шутил, упоминая что-то про «соловьиный помет». Тот самый, которому в эфире не постеснялись мужской половой орган показать. Замечу, что Соловьева, привыкшего видеть у себя в эфире Сатановского и прочих кургинянов, демонстрация пениса не удивила. Наверное точно также реагирует женщина с заниженной социальной ответственностью на то, что вываливается из широких штанин очередного ее клиента.

Другое дело, что сейчас мы увидели от него иную реакцию. Возмущенную. В общем, Сатановский был уволен с канала «Соловьев LIVE», где работал экспертом, за слова об официальном представителе МИД России Марии Захаровой. Сатановский, в частности, назвал Захарову «сильно выпивающей шмарой» и обвинил ее в антисемитизме. В адрес Захаровой несется много критики и даже оскорблений, но такое, да еще и сказанное Сатановским, которого «слепили из того, что было, а потом, что было , то и полюбили»?!

В общем, объявил Соловьев о своем непоколебимом решении в Telegram. Он даже лично принес извинения МИД России за подобные заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского журналист назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме».То есть, по его словам, М.Захарова вовсе не «шмара» и вовсе она не «сильно выпивающая». Уверен, что Соловьеву в этом вопросе можно доверять.

Другое дело, что мы увидели классическое воплощение известного анекдотического пассажа о том, как «работницу борделя уволили за аморализм». Да, аморализм Сатановского общеизвестен. Как и его готовность лгать, оскорблять, нести ахинею с видом человека, посвященного в тайны российской и мировой закулисы, голосом тихим, тоном вкрадчивым, нацепив умное выражение лица.

Прекрасно известно, что Сатановский давно затесался в ряды бойцов анти-азербайджанского и анти-турецкого информационных фронтов.Он позволял себе фразы, вроде того, что «Азербайджан является бензоколонкой Турции». Он вовсю поддерживал Армению, правда до той поры, пока ему не приказали сменить пластинку и сосредоточиться на отделении мух от котлет — Армении от ее руководства.

В общем, его «потолок»- вешать на уши россиянам лапшу, согласно заранее оговоренному тарифу за такого рода услуги. Теперь вот от его услуг отказались. И окажется вдруг, что никому Сатановский и даром не нужен. Что это обычный лопнувший мыльный пузырь. Точно такой, же как все российские пропагандисты, включая самого Соловьева, а также Марго Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Романа Бабаяна. Вопрос лишь в том, когда и их пошлют по тому же адресу, по которому уже идет Сатановский. Народная молва, в том числе и в России, давно им такую путевку выписала, предлагая двигаться быстро и никуда не сворачивая.