Канадская боксерша Катя Биссоннетт отказалась от поединка против Майи Уолмсли на региональном турнире Golden Glove Championship в Квебеке, когда узнала, что ее соперница раньше была мужчиной. Об этом сообщает Reduxx.

О том, что Уолмсли является трансгендером, Биссоннетт узнала за час до поединка. «Я вышла из гостиничного номера и направилась в комнату, где разминались все боксеры. Мой тренер внезапно отвел меня в сторону и сказал, что получил информацию в текстовом сообщении, которую он затем подтвердил, о том, что мой соперник не был женщиной по рождению. Никакой другой дополнительной информации у нас не было», — рассказала спортсменка, передает РБК.

По словам Биссоннетт, у Уолмсли нет никакого опыта выступления на женских боксерских турнирах в Канаде. Она предположила, что до переезда в страну из Австралии два года назад тот боксировал как мужчина. Причиной отказа от поединка Биссоннетт назвала заботу о своей безопасности. «Согласно исследованию, мужской удар оказывает на 163% большее воздействие, чем женский, даже с поправкой на вес. В исследуемой группе самый слабый мужчина физически превосходил самую сильную женщину», — сказала Биссоннетт, ссылаясь на исследование 2020 года, опубликованное Университетом Юты.

Уолмсли в ответ обвинила Биссоннетт в аутинге (публичное разглашение информации о принадлежности человека к ЛГБТ-сообществу без его согласия) и предупредила, что подобные действия могут оказать негативное влияние на других спортсменок.

После отказа Биссоннетт от поединка организаторы соревнований не смогли найти другую женщину в полусреднем весе, которая могла бы провести бой с Уолмсли. Последняя в итоге была признана победителем.

Федерация бокса Квебека знала о биологическом поле Уолмсли, но санкционировала бой, заявив, что был выбран подходящий рефери для этого поединка.