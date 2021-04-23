19 активистов из Сюника обвинены в хулиганстве во время визита Пашиняна

Следственный комитет Армении предъявил обвинение 19 оппозиционерам из Сюникской области Армении в хулиганстве и организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в регион. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

«При полученных достаточных доказательствах обвинения были предъявлены 19 лицам, 9 из которых были обвинены по части 3 статьи 258 (хулиганство), а 10 — по части 1 статьи 258 (организация массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Армении. Следствие подало ходатайства об избрании ареста как меры пресечения в отношении 8 из них», — отмечается в сообщении. (ТАСС)