15 лет спустя

Это было 2 марта 2005 года. Баку, улица, фонарь. Вечером бреду с работы, погруженный в мысли о достоинствах и недостатках статьи, которая должна выйти в очередном выпуске «Монитора». Звонок на мобильный с номера Эльмара Гусейнова. Странно, обычно в столь позднее время он не звонил. Неужели опять нас решили прикрыть? «Эльмара убили!»,- услышал я крик Рушаны Гусейновой, жены главреда. Отбой. Пауза. Эта информация как-то трудно воспринимается. Ведь всего пару часов назад ты видел этого большого, во всех смыслах слова, человека живым и полным планов. Решил перезвонить коллегам. Задал всего один вопрос: «Это правда?». Увы, ответ был страшный — это правда.

С тех пор прошло полтора десятка лет. Убежден, что 2 марта 2020 года мы вновь услышим кучу речей о том, каким замечательным человеком был Эльмар. Это так, но он, как и все мы, не был живым памятником, он был не лишен недостатков. Был донельзя упрямым и не готовым признавать свои ошибки человеком. К примеру, все «мониторовцы» прекрасно помнят мой с ним спор о том, в каком году бакинский «Нефтянник» стал бронзовым призером чемпионата СССР по футболу. Эльмар, по неизвестной мне причине, был убежден, что произошло это в 1965 году. Я же указывал на правильную дату — на 1966 год. Принес даже футбольные брошюры. Гусейнов, несмотря на кучу доказательств, стоял на своем. И в этом был весь Эльмар.

У него, кстати, было весьма оригинальное чувство юмора. Один наш сотрудник всегда любил одеваться, не скажу со вкусом, но дорого. Я, тогда достаточно молодой и наивный, полагал, что журналист зарабатывает исключительно своими статьями. Писал я, в самые разные издания, гораздо больше этого коллеги, но позволить себе такие одежды не мог. Вот и спросил его, в присутствии коллектива, где и кто оплачивает ему работы, да еще столь щедро. Коллега смутился. Эльмар это заметил и засмеялся. Тогда, я поинтересовался, может ли он, будучи главредом, позволить себе наряды такой же стоимости. «Могу»,- ответил Гусейнов. «Но на них, наверное. Вы потратите 5-6 своих зарплат»,- уточнил я. «Почему, своих? Твоих зарплат»,- поправил меня Эльмар.

Все эти эпизоды я упоминаю, чтобы читатели увидели живого человека, а не бронзовую статую, в которую его так жаждут превратить. Причем, особо стараются те, кому сам Эльмар никогда и руки бы не подал. Ни тогда, ни сейчас. Вот, о чем подумалось в день 15-й годовщины с момента его убийства. А еще подумалось о том, что до сих пор не найдены заказчики этого страшного убийства. И я сомневаюсь, что их имена когда-либо будут обнародованы. Ведь, до сих пор плотным туманом неизвестности, догадок и сомнений покрыты дела грузинского журналиста Георгия Саная и украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Напомню, что Саная нашли убитым в его квартире 26 июля 2001 года, еще при президентстве Эдуарда Шеварднадзе. С тех пор в Грузии несколько раз сменилась власть, но заказчиков убийства Саная так и не нашли.

А годом ранее, 16 сентября 2000 года, около 22:30 Георгий Гонгадзе ушёл от соосновательницы «Украинской правды» коллеги Алены Притулы, но дома так и не появился. 2 ноября в лесу возле Таращи был обнаружен обезглавленный труп. Жена и друзья официально признали в нём Георгия, также идентичность была подтверждена несколькими экспертизами. Поиск заказчиков этого убийства длился долгие годы. В итоге, Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача виновным в убийстве в 2000 году известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению. Но вот заказчики этого убийства так и не наказаны и не привлечены к уголовной ответственности.

При этом, память Георгия Гонгадзе в Украине увековечена. Еще 23 августа 2005 года Указом Виктора Ющенко Георгию Гонгадзе было посмертно присуждено звание Героя Украины с удостаиванием ордена Державы (за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество, проявленное в отстаивании идеалов демократии и свободы слова, верность журналистскому делу). Кроме того, в честь Георгия Гонгадзе переименовали проспект Советской Украины.

Думаю, что имело бы смысл посмертно, в год 15-летия с момента убийства Эльмара Гусейнова, наградить его посмертно высокой государственной наградой. В идеале можно было бы назвать именем Эльмара Гусейнова и один из проспектов Баку. Ведь, Эльмар действительно проявлял высокое личное мужество, служа азербайджанскому народу, и отстаивал идеалы свободы слова. Это не отрицают даже его критики.

Пока этого нет. Пока мы можем констатировать, что с момента его убийства прошло пятнадцать лет — огромный срок. Научно-технический прогресс за эти самые 15 лет совершил серьезный рывок, в том числе облегчив жизнь журналистам. Интернет стал более дешевым и доступным, всякого рода мессенджеры позволяют постоянно быть на связи с коллегами и экспертами из самых разных стран мира. Возможности препятствования распространению информации сузились донельзя, и цензура окончательно ушла в прошлое. Но, стала ли азербайджанская журналистика качественно лучше за истекшие 15 лет, что минули с момента убийства Эльмара Гусейнова? Увы, нет. И это самое печальное резюме, которое можно сделать, вспоминая главного редактора журнала «Монитор», который боролся за вашу и нашу свободу.