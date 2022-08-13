В Тайване зафиксировали пересечение 13 китайскими самолетами срединной линии пролива, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Пекин продолжает свою военную деятельность вблизи острова, на который претендует», — констатировали в ведомстве.

Ситуация вокруг Тайваня начала обостряться после заявления спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси о планируемом визите на остров в рамках азиатского турне.

Китай предупредил США о серьезном военном ответе в случае приземления делегации.