Общие потери России в войне против украинцев за сутки мощно возросли и пересекли отметку 311 тысяч человек.

Украинские воины за сутки ликвидировали 1 100 противников, и теперь российские потери составляют примерно 311 750 тыс. оккупантов, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, 12 ноября.

РФ в течение суток также потеряла много техники и вооружения, в том числе 32 боевые бронированные машины и столько же артиллерийских систем.

Кроме того, уничтожены 7 вражеских танков, 2 реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 12 дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 9 единиц спецтехники.