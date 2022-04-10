Парламент Пакистана изберет нового премьер-министра страны 11 апреля. Об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на вице-спикера парламента от Пакистанской мусульманской лиги-Наваз (ПМЛ-Н) Аяза Садыка, который председательствовал на заседании вотума недоверия правительству Имран хана.

По его словам, кандидаты на вакантное место премьер-министра должны представить необходимое заявление спикеру Парламента в течение дня.

Новый премьер-министр будет избран в парламенте днем, 11 апреля, сказал Садык.

СМИ утверждают, что пост премьер-министра страны может занять лидер ПМЛ-Н Шахбаз Шариф.

Накануне парламент Пакистана выразил вотум недоверия правительству Имран хана.

За вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. против голосовали 172 депутата.

Имран хан стал первым премьер-министром Пакистана, получившим вотум недоверия парламента. (Агентство Анадолу)