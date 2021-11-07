«Большинство из 90 тысяч перемещëнных жителей Нагорного Карабаха по истечении года с войны в регионе вернулись в непризнанную республику. На данный момент около 20 тысяч арцахцев остаются в различных регионах и общинах Армении». Об этом в беседе с журналистами в армянском парламенте заявил 5 ноября министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

По словам главы ведомства, в настоящее время реализуется новая программа помощи жителям послевоенного «Арцаха»: различным целевым группам будет оказана единовременная денежная помощь в размере 25 тысяч и 50 тысяч драмов (около $ 50 — $ 100).

Продолжает действовать программа трудоустройства в Армении людей, которые в силу тех или иных причин пока не могут или не желают возвращаться в оставленные дома. Значительная часть из них приходится на жителей городов Шуша и Гадрут, а также прилегающих к ним сëл, которые в результате войны вернулись под контроль Азербайджана.

«Арцах также реализует программу по обеспечению жильем. У нас имеется также программа приобретения жилья для карабахцев в Армении и Арцахе. Сейчас в Арцахе проживают свыше 100 000 наших соотечественников. Они все будут находиться в одной и той же безопасной среде. И в Степанакерте, и в смежных районах», — сказал Мкртчян.

То есть, министр труда и социальных вопросов Армении прямо утверждает, что сейчас в части Карабаха, находящейся под контролем российских военных, проживает больше 100 тысяч армян. Тогда как президент Азербайджана еще пару месяцев назад сообщал, что живет там не больше 25 тысяч гражданских лиц. Расхождение в данных чересчур уж резкое, как минимум в 4 раза. В чем же тут дело? Какими причинами можно объяснить эту разницу?

Эти моменты прокомментировал # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Армянская сторона утверждает, что в Карабахском регионе Азербайджана по-прежнему проживает значительная часть того армянского населения, которая в ходе военных действий прошлого года покинула эту территорию. Различные данные, в том числе полученные с помощью визуального наблюдения, позволяют говорить о том, что армянская сторона, мягко говоря, лукавит. Но дело даже не в том, какое число армян проживает сегодня на этой территории. Дело в том, что они там делают? Чем занимаются? Какой работой они обеспечены? На какие средства они удовлетворяют свои каждодневные потребности? Вот в этом вопрос.

Мы знаем, что в прежние времена работоспособная часть населения этого региона занималась сельским хозяйством, разведением различных пород рыб, в значительной степени была занята на объектах военного назначения, обслуживала казармы. Были также стройки военного назначения. Освобождение ранее оккупированных районов вскрыло масштабы этих работ.

Сегодня этих объектов нет. Этих сфер применения труда нет. Чем занимаются тогда, живущие там, согласно утверждениям министра Мкртчяна, свыше 100 тысяч армян? Часть из этих людей находятся в нетрудоспособном возрасте – дети, пенсионеры, пожилые люди. Но чем занимается основная часть? Вот этот вопрос, конечно, повисает в воздухе и не находит своего ответа.

Кроме того, армянская сторона утверждает, что выделяет от 50 до 100 долларов на содержание этих людей. Насколько эта сумма способна прокормить неработающих жителей Карабаха? Это тоже вопрос, требующий ответа.

Все-таки, по нашим сведениям, большинство этих людей живут на постоянной основе в Армении. Многие лишь наездами бывают в нагорной части Карабаха. Многие приезжают с целью оформить продажу недвижимости, которая у них там есть, и временно, возможно, проживают на этой территории. Вот такая ситуация наблюдается, и об этих фактах армянская сторона умалчивает. По объявлениям в газетах мы можем оценить масштаб этого явления, когда люди в массовом порядке выставляют свое жилье на продажу.

Пиар-кампания, которая сегодня проводится в Армении, с целью показать, что люди массово возвращаются в места своего прежнего проживания, конечно, больше рассчитана опять же на внутреннюю аудиторию. И, возможно, призвана показать, что армяне этого края по-прежнему имеют основания рассчитывать на автономию или на какой-то особый статус. То есть, всё делается с одной только этой целью. Другие причины отодвигаются на второй план, и я так понимаю, фактор «многочисленности» армянского населения будет основным в качестве требований о предоставлении особого статуса этому краю.