1 мая на демонстрациях в Берлине задержали 240 человек

В Берлине на первомайских демонстрациях полиция задержала около 240 протестующих. Об этом сообщил телеканал RBB, ссылаясь на статистику правоохранителей.

Кроме того, пострадали около 30 полицейских. В городе за день прошли около 20 акций. Беспорядки начались после вечернего митинга в округе Нойкельн-Кройцберг, на который вышли от 8 до 10 тысяч человек.

Спустя час манифестации полицейские остановили поток, потому что участники не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. После этого протестующие зажгли шашки и начали кидать бутылки в полицию. Также активисты подожгли деревянные паллеты и электросамокаты.

| 2021-05-02T12:56:35+04:00 2 мая 2021, 13:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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