В Грузии правящая партия планирует ужесточить законодательство относительно устройства временных конструкций во время собраний и демонстраций и задействовать новые запретительные нормы.

По инициативе депутатов «Грузинской мечты» к обсуждению готовы поправки в закон «О собраниях и манифестациях», согласно которым, участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, если их размещение: создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность; создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций; не связано с проведением собрания или манифестации.

Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток, а если нарушитель является организатором – конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 15 суток.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, основанием для внесения изменений в закон «О собраниях и манифестациях» является заявление Службы государственной безопасности от 18 сентября.

«Согласно упомянутому заявлению, в рамках продолжающегося расследования в Службе государственной безопасности Грузии была получена информация, которая подтверждает, что определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует дестабилизировать обстановку в Грузии в октябре-декабре 2023 года. В заявлении отмечается, что указанные лица планируют, в том числе, разбитие т.н. палаточного городка, возведение баррикад возле центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование зданий государственных органов. Вместе с тем, по полученной информации на территории палаточного городка планируется приведение в действие взрывное устройства. Принимая во внимание эту угрозу, на основании позитивного обязательства государства, определенного Конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека, соответствующие органы властей Грузии обязаны принять все разумные меры для предотвращения вышеупомянутой опасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от «Грузинской мечты»: Анри Оханашвили, Ираклий Берая, Гиви Миканадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Тенгиз Шарманашвили и Александр Табатадзе.

Депутаты «Грузинской мечты» требуют скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта, «исходя из необходимости эффективного и своевременного реагирования» на угрозы, указанные в заявлении СГБ.

Проект будет представлен бюро парламента Грузии на заседании 2 октября. (Грузия -online)