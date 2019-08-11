Жилищно-Спекулятивные Комитеты или на чем зарабатывают ЖСК

# уже не раз писало о противостоянии между ЖСК и жильцами новостроек. ЖСК не хотят отказываться от своих доходов, а жильцы никак не могут избавиться от их «назойливого» предоставления услуг. 8 августа на сайте # была опубликована статья под названием «Коммунальные службы не готовы не только к зиме, но и к ветрам?». В статье со слов жильцов одного из кооперативов утверждалось, что жилищно – строительные кооперативы покупают энергию у объединения «Азеришыг» по 7 гяпик, а перепродают жильцам по 9 гяпик.

Пайщики жилищно – строительного кооператива «Şaiq», проживающие в доме 34 по улице Дадаша Бунядзаде в Ясамальском районе, подтвердили эту информации. «Руководство ЖСК «Şaiq» продает нам электроэнергию по 9 гяпиков», — заявили они «Зеркалу».

По словам жителей, после уплаты стоимости электроэнергии и коммунальных услуг им выдают написанную от руки бумагу (см. фото «чека»).

«Этот так называемый документ подтверждает факт оплаты нами стоимости электроэнергии и коммунальных услуг. Никакого договора относительно продажи электроэнергии и оказания коммунальных услуг кооператив с нами не заключал», — сказали они #.

Пайщики ЖСК «Qlobal» также заявили о том, что им продают электроэнергию за 9 гяпиков. «После оплаты нам выдают от руки написанную бумагу, без печати», — сообщили они. Как отметили пайщики, они тоже не заключали договора с кооперативом «Qlobal» договора относительно продажи электроэнергии и оказания коммунальных услуг.

«Требование оплаты без заключения договора является принуждением к выполнению не взятых на себя обязательств. Я бы посоветовал пайщикам подать в суд на руководителей кооперативов, которые требуют от них оплаты стоимости электроэнергии и коммунальных услуг, сверх установленных государством », — заявил «Зеркалу» адвокат Кенан Гулиев.

Как отметил эксперт по жилищным вопросам Абульфаз Рзаев (благодаря ему создано товарищество собственников жилья «Сабаил1»- прим.авт.), согласно действующему законодательству ЖСК должно быть ликвидировано в течение месяца после завершения строительства. «Все управление зданием должно быть передано Совместному обществу собственников жилья, который и должен заключать договора об оказании коммунальных услуг. Но это требование закона в Азербайджане фактичекски не соблюдается. Многие ЖСК продолжают существовать десятилетиями и обирать жильцов», — заявил # Абульфаз Рзаев.

По словам эксперта, именно по этой причине руководители ЖСК не хотят передавать управление домом собственникам жилья после завершения строительных работ: «Так ЖСК покупают у государства электроэнергию по государственным ценам, а потом перепродают жильцам за ту цену, которую сочтут нужной. Они также оказывают жильцам коммунальные услуги по завышенным ценам. Поэтому руководители ЖСК всячески пытаются препятствовать созданию совместных обществ владельцев квартир. Хочу отметить, что здесь немалая вина и самих владельцев квартир, которые не оказывают должного сопротивления владельцам кооперативов».

Стоит отметить, что не все владельцы квартир мирятся с нарушением своих прав. Правда, тех, кто создает сообщества жильцов, не так уж много.

Глава одного из таких совместных обществ владельцев квартир «Нариманов 10» Заки Гасымов рассказал #: «Наше здание было построено жилищно – строительным кооперативом «METE». Раньше мы, жильцы, платили ЖСК за коммльцов унальные услуги, стоимость которых кооператив определял самопроизвольно. В конце концов, мы решили создать Совместное общество собственников жилья, и теперь сами управляем нашим домом».

Руководитель совместного общества владельцев квартир «Насими 21» Акиф Самедов также считает, что создание общества решило многие проблемы жильцов, в том числе и вопрос завышенной оплаты за электроэнергию.

Как сообщили жители ЖСК «Şaiq», они тоже хотят создать Совместное общество владельцев квартир: «Но руководитель ЖСК всячески препятствуют созданию этой организации».

P.S. Нам журналистам по роду своей работы со многим приходится сталкиваться, чего только мы не видим и не слышим. Но электроэнергия по спекулятивной цене, даже для нас была неожиданностью. Понятно, почему руководители ЖСК сопротивляются созданию обществ жильцов, ведь они лишатся немалых доходов (посчитайте – лишние 2 копейки за каждый квт с каждой квартиры в новостройке, и это только за электроэнергию- прим.авт.), чем же они тогда будут кормить армию своих родственников ( скорее всего, большая часть работников гохум-аграба – прим.авт.), причем кормить хорошо.

Но до чего может дойти уверенность в своей безнаказанности: зарабатывая такие деньги, они даже не пытаются придать этому хоть какой-то законный вид. Могли бы заказать бланки, а не расписываться на клочке бумаги, якобы подтверждающей оплату за свет.

А все, потому что люди не знают своих прав, иначе не отдавали бы лишние деньги и требовали бы чеки взамен этих непонятных бумажек.