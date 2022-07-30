28 июля 2022 года независимый экономист, член правления общественного объединения Содействия экономическим инициативам Самир Алиев опубликовал аналитический доклад «Самоуправство Жилищно — строительных кооперативов в беззащитной частной собственности». Как отмечает в своем докладе независимый эксперт, по истечении месячного срока после сдачи новопостроенного жилого здания государственным контролирующим органам, ЖСК обязан покинуть это здание, передав управление жильцам. Собственники квартир должны создать совместное общество собственников жилья или передать управление зданием частной компании по своему усмотрению.

Однако, как отмечает Самир Алиев, этого не происходит. «ЖСК продолжают управлять построенными ими же домами. По данным Минэкономики, в Азербайджане создано 250 совместных обществ собственников жилья», — сообщил Самир Алиев.

Согласно статье 120 Жилищного кодекса, решение о создании совместного общества владельцев жилья принимается на совместном заседании жителей дома. После создания общества проводится его государственная регистрация в качестве юридического лица ().

Нас заинтересовал следующий вопрос: «Почему, несмотря на требования закона ЖСК, продолжают управлять построенными домами?»

Как сообщил руководитель «Совместного общества владельцев жилья Ясамал-11» Араз Салимов, им удалось пройти государственную регистрацию в течение трех месяцев.

«Мы создали свою организацию в начале 2017 года. Хочу отметить, что государственная регистрация общества вовсе не гарантирует переход здания в его управление», — заявил # Араз Салимов. По словам Салимова их здание было построено компанией ООО İnşaatçı-3.

«После создания нами совместного общества комендант нашего здания, работник «ООО İnşaatçı-3» подал на нас в суд, обвинив нас в незаконной деятельности. Только через год, обратившись в суд, нам удалось добиться признания своих прав», — сказал нам руководитель совместного общества.

Как заявил # эксперт по жилищным вопросам Абульфаз Рзаев, действительно, по закону все жилищно – строительные кооперативы должны быть распущены в течение одного месяца после завершения строительства здания. «Управление домом должно перейти к совместным обществам владельцев жилья. Но этого не происходит. Фактически жилищно – строительные кооперативы сами назначают себя управленцами построенных зданий и продолжают собирать деньги с жителей за «оказанные услуги». Многие жильцы пытаются сопротивляться этому беззаконию. Они пытаются в соответствии с законом создавать совместные общества владельцев жилья и взять управление своими домами в свои руки. Но государственные структуры, связанные с руководителями ЖСК, вопреки указаниям главы государства, всячески препятствуют переходу жилых зданий под управление совместных обществ владельцев жилья», — сказал Абульфаз Рзаев.

Как отметил эксперт, для полного перехода жилых зданий необходима разработка Государственным комитетом по имущественным вопросам специальных механизмов. «Но эти механизмы до сегодняшнего дня так и не разработаны», — заявил нам Абульфаз Рзаев.

Мы попытались выяснить, почему же Госкомитет по имущественным вопросам до сих пор не разработал механизмы передачи управления жилыми зданиями совместным обществам владельцев жилья.

Этот вопрос мы адресовали пресс – секретарю Госкомитета Эльмару Ягубову, который попросил отправить вопрос ему на whatsapp и пообещал ответить в течение дня.

Мы выполнили требование Эльмара Ягубова, но, к сожалению, так и не дождались от него ответа…