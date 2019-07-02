Запреты не помогают — за вход на пляжи все еще нужно платить

20 июня 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Море – общее для всех… но вход платный». В статье рассказывалось о незаконности взимания с граждан платы за вход на частные пляжи.

В статье мы упомянули о распоряжении бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Баку Гаджибала Абуталыбов от 9 июня 2016 года об организации летнего отдыха населения на бакинских пляжах, в соответствии с которым вход на территорию всех пляжей и прибрежную зону является бесплатным.

Пресс-секретарь исполнительной власти города Баку Исрафиль Керимов и пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде подтвердили #, что распоряжение Гаджибалы Абуталыбова сохраняет свою силу.

Кенан Гулузаде также отметил, что Агентство проводит мониторинг пляжей, который будет продолжаться до конца лета. «В ходе мониторинга будет также выяснено, какие пляжи являются платными, а какие нет», — сказал он #.

После публикации статьи, 29 июня Департамент торговли и услуг исполнительной власти города Баку распространил заявление, в котором говорилось о том, что вход на пляжи и прибрежную зону является бесплатным. Согласно заявлению Департамента, платными могут быть только оказываемые на этих пляжах услуги.

Однако в социальных сетях пользователи жалуются на то, что многие центры отдыха и отели на прибрежной зоне продолжают взимать деньги за вход на пляжи.

И действительно, как сообщили # в центре отдыха «Хазри», плата за вход на пляж в обычные дни составляет 20 манатов, а в воскресные — 25 манатов.

А вход на пляж «Bilgah Beach Hotel» в обычные дни стоит 30 манатов, в воскресные дни, чтобы попасть на пляж этого отеля, надо заплатить уже 35 манатов.

Сотрудник Департамента торговли и услуг исполнительной власти города Баку Умид Оруджев, которого мы попросили прокомментировать ситуацию, заявил, что вход на все пляжи, в том числе и на те, которые находятся в пользовании центров отдыха и отелей, должен быть бесплатным. Он также пообещал принять строгие меры в отношении тех отелей и центров отдыха, которые продолжают взимать плату за вход на пляжи.

Согласно распоряжению бывшего главы ИВ Баку Гаджибала Абуталыбова от 9 июня 2016 вход на все пляжи Баку действительно стал бесплатным. Правда, продолжалось это всего несколько дней… Интересно, а сколько дней будет соблюдаться нынешний запрет?