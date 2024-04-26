Начался процесс полного вывода с территории страны миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, согласно заявлению от 10 ноября 2020 года.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба армии Азербайджана, генерал-полковник Керим Велиев на церемонии закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра, организованного министерством обороны Азербайджана.

Начальник Генштаба поблагодарил военнослужащих Турции и России за их добросовестную и мужественную службу на благо мира и стабильности в регионе.