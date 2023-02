Российское наступление в Украине развивается по неоднократно описанным как западными и украинской разведками, так и военными аналитиками сценариям. Постепенно расширяется фронт, который теперь охватывает не только Донбасс, но и территорию Харьковской области. Причем российские войска пытаются отбить Купянск и Волчанск, а также Лиман, освобожденные осенью прошлого года. Если наступление на Донбассе несет в себе изрядную политическую составляющую в желании выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, то Купянск и Волчанск имеют очень важное логистическое значение, как крупные железнодорожные узлы. Вся российская военная логистика построена на железнодорожном сообщении и удаление от узловых хабов буквально повергает ее в предкоматозное состояние. Можно предположить, что купянское направление через некоторое время станет основным, если значительные силы не отвлечет на себя Донбасс и Запорожье.

По всем признакам российское наступление развивается не по военным канонам, а с целью достижения политических целей. Захват всего Донбасса нужен Кремлю не сам по себе, а для принуждения к переговорам. Причем на московских условиях. Там прекрасно понимают ограниченность своих возможностей.

Как передает CNN, американские и британские высокопоставленные военные чиновники скептически относятся к тому, что Москва накопила живую силу и ресурсы, чтобы достичь значительных успехов. Несмотря на увеличение численности российских сил, западные союзники Украины не видят доказательств достаточных изменений в их способности проводить масштабные военные операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий. Как сказал высокопоставленный американский военный чиновник, «Это, пожалуй, более амбициозно, чем реалистично».

Тем не менее, в ближайший период, ориентировочно до середины апреля, российские войска попытаются вести наступательные действия по обозначенному выше фронту в надежде достичь хоть каких-то успехов, которые можно было бы представить подведомственному народу. Затем можно ожидать перехода в глухую оборону в ожидании уже украинского наступления в конце весны или начале лета.

Для ВСУ ситуация выглядит несколько иначе.

Необходимо в оборонительных боях измотать противника настолько, чтобы он был не в состоянии из-за больших потерь проводить наступательные операции большого и даже среднего масштаба.

Это касается не только потерь среди личного состава, но также техники, растягивании насколько возможно и напряжения его логистики. Кроме того, уже очевидна неспособность российской экономики обеспечить на относительно длительную перспективу армию необходимыми ресурсами. Сейчас в наступлении расходуется все то, что было найдено еще на советских армейских складах. В силу целого ряда обстоятельств, не в последнюю очередь из-за санкций, оборонный комплекс не может произвести достаточное количество боеприпасов, военной техники и всего для войны необходимого.

Очень характерный штрих. российские железные дороги испытывают острый дефицит товарных вагонов. Из-за интенсивной эксплуатации они выходят из строя, так как их подшипники требуют замены, а западные страны их не поставляют. Это специальные подшипники и их в мире производят в нескольких странах. Замены нет, и вагоны уходят на стоянку, а на оставшиеся возрастает нагрузка и все повторяется во все увеличивающихся масштабах. Если хотите, в прогрессии, когда арифметическая грозит перерасти в геометрическую.

Сказанное относится не только к вагонам и локомотивам. Аналогичные проблемы со станочным парком, а о микросхемах и подобной цифровой технике уже и не говорим. И сказанное не только о войне и экономике, но и о дипломатии. Ведь эти и другие российские проблемы хорошо известны как украинской, так и западным разведкам с их правительствами. Так что, как говорят англосаксы, go big or go home — пойти по-крупному или идти домой. У нас в ходу — пан или пропал.

Закон войны — если не наступаешь ты, то наступает противник. В нынешних условиях это очевидно, так как затягивание войны является одной из целей Путина. Украинское наступление в значительной степени зависит от объемов и сроков западной военной помощи. Здесь мы неизбежно приходим к оценке результатов только что закончившегося заседания Ukraine Defense Contact Group — Контактная группа по обороне Украины (Рамштайн).

После предыдущего заседания были большие надежды, что в феврале на заседании группы Рамштайн в Брюсселе будут приняты решения о передаче Украине западных истребителей. Этого не произошло. По очень многим причинам, в том числе технического и логистического характера. Они и многие другие требуют отдельного рассмотрения. Здесь же заметим, что не прозвучал, на что очень надеялись в Кремле, и категорический отказ. В комментариях западных политиков звучал тезис, что не время. Представляется, что принципиальное решение позитивное для Украины все же принято, но по дипломатическим и военным соображениям о нем не говорят открыто. Тем не менее, довольно прозрачные намеки все-таки звучат.

Что же по мнению наших союзников нужно сейчас.

Артиллерия и особенно снаряды к ней. И здесь наши союзники столкнулись с одной очень большой проблемой. В интервью DW эксперт по безопасности Европейского совета международных отношений Рафаэль Лос отметил, что «У НАТО есть предписание, что нужно иметь запасы оружия, амуниции и других ресурсов, по меньшей мере, в расчете на 30 дней интенсивных боевых действий. Если бы эти резервы были, можно было бы быстро передать Украине значительное количество ресурсов. Но кроме США ни одна страна Альянса никогда не выполняла этот норматив. По некоторым данным, в Германии, скажем, запасов хватило бы всего на несколько дней интенсивных боев».

В разговоре с DW профессор военной экономики Маркус Койп из Университета Цюриха заявил, что «В такой войне решающим становится то, кто сможет дольше и на более высоком технологическом уровне производить оружие и боеприпасы».

По разным экспертным оценкам, ВСУ используют в среднем от 3 до 6 тысяч снарядов ежедневно. Покрыть такие потребности — большая проблема для стран НАТО. Тем не менее, она решается и последний Рамштайн наметил такие возможности,

Соединенные Штаты недавно объявили, что в течение следующих двух лет производство снарядов в стране вырастет в шесть раз — с 15 до 90 тысяч единиц в месяц. Подписанные контракты с производителями открывают пространство для действий и позволят удовлетворить львиную долю текущих потребностей ВСУ. Можно уже сейчас высвобождать снаряды со складов и предоставлять Украине.

По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, немецкая компания намерена нарастить выпуск 155-мм снарядов с 60-70 тысяч в прошлом году до 500 тысяч в год на заводах в Германии и еще 300 тысяч на недавно купленном заводе в Испании. Она также договаривается с американской компанией Lockheed Martin, выпускающей зенитно-ракетные комплексы HIMARS, об открытии производственной линии в Германии.

В то же время западные эксперты отмечают, что покрыть нынешние объемы — это одно. Для масштабного наступления, для освобождения оккупированных территорий, потребуются совсем другие объемы ресурсов. Пентагон планирует получить их в Пакистане или Южной Корее. Они имеют собственное производство снарядов натовского калибра, и значительные запасы на складах, учитывая их непростые отношения с соседями. По мнению экспертов, армия США имеет лучшую в мире глобальную логистическую систему, которая включает как воздушные, так и морские сообщения, что позволяет быстро перебрасывать оружие и боеприпасы по всему миру. В подтверждение такого мнения пришли сообщения, что Пакистан отправил в Украину несколько десятков тысяч снарядов и патронов.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские официальные лица, западные союзники идут на неординарные шаги. США рассматривают отправку Украине оружия, которое было конфисковано по пути в Йемен у контрабандистов. Речь идет о более 5тыс. автоматов, 1,6 млн патронов, 7 тыс. бесконтактных взрывателей и небольшом количестве противотанковых ракет. По данным США, оружие предназначалось для поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Несколько недель спустя американские военные перехватили более 2000 автоматов АК-47, а французские войска — еще 3000 автоматов, почти 600 тыс. патронов и более 20 противотанковых ракет в Оманском заливе.

Конечно, оружия перехваченного у контрабандистов ВСУ не хватит, но важен принцип. Для подготовки украинской армии к наступлению пригодится все, так как оружия никогда не бывает достаточно. Да и важный психологический аспект, когда иранское оружие будет применяться против российской армии. Как будут себя чувствовать себя тегеранские теократы и их московские партнеры. Ответ достаточно очевиден.

Мы не случайно уделили столько внимания поставкам боеприпасов, так как западные союзники увеличивают и значительно, поставки артиллерийских систем, что вызывает у российских турбопатриотов плач и скулеж. Отметим при этом самых новых и технологически продвинутых. Именно они, наряду с танками и другой бронетехникой, должны обеспечить ВСУ техническое превосходство на поле боя.

Как отметил профессор Койп, «Украинцы наслаждаются, уничтожая российские цепи поставок в зону боевых действий, нанося удары высокоточной американской ракетной артиллерией HIMARS. У них это будет получаться еще лучше, когда из США прибудут новые снаряды Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)». По его мнению, «Беспредельные резервы России — это миф. Если бы они были, Россия сейчас уничтожала бы украинские позиции массивными артиллерийскими обстрелами, а не посылала бы волну за волной людей на смерть».

С ним согласен и Франк Зауэр из Университета бундесвера в Мюнхене. «Именно амуниция — а не, например, боевые самолеты — является самой неотложной темой, о которой мы должны говорить на Западе. Это соревнование производственных мощностей — Запад, поддерживая Украину, абсолютно точно может выиграть это соревнование».

Снаряды и патроны нужны ВСУ как воздух. Для отражения российского наступления и для перехода к освобождению оккупированных территорий.

Как скоро появятся в Украине западные самолеты, остается открытым вопросом. Тем не менее, они необходимы для перехода ВСУ в наступление. Это прекрасно понимают наши союзники. Сейчас они решают самые острые проблемы боеприпасов. Скоро наступит очередь и истребителей.