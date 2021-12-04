Сотрудники разведки США определили, что Россия планирует возможное вторжение в Украину с нескольких фронтов уже в 2022 году. По предварительным оценкам, к этому привлекут около 175 тысяч военных РФ. Как передает УНИАН, об этом сообщил информированный представитель Администрации Байдена.

Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Планируется передвижение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и др. Это подтверждают и данные документа разведки, который есть в распоряжении The Washington Post.

Ранее в Минобороны Украины уточнили, что наступление, вероятно, произойдет в конце января.