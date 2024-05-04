«Российский» закон об иноагентах – не единственная проблема в Грузии. По словам президента страны Саломе Зурабишвили, еще одна проблема – «российское» правительство. Такую оценку событиям в Тбилиси глава государства дала в интервью изданию Deutsche Welle.

«Власти пытаются изобразить партнеров Грузии агентами революции, поскольку считают, что они пытаются их свергнуть. Но они молчат о России, будто это наш новый друг. Так что «российский» закон – не единственная проблема, проблема – в «российском» правительстве, которое ведет эту страну в Россию», — заявила Зурабишвили.

По словам президента, большинство населения Грузии выступает против такой политики. Глава государства напомнила, что правящая партия уже приняла несколько спорных законов, в том числе закон, «который делает Грузию офшорной зоной для российских олигархов, попавших под санкции».

«Это крайне тревожно, и я думаю, что наши европейские партнеры должны принять правильные меры в отношении того, что здесь происходит. Прежде чем мы пройдем трудный путь перед выборами, нам нужно их внимание», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Отметим, что ранее президент Грузии наложила вето на поправки, касающиеся отмены налога на инвестиции из оффшорных зон.