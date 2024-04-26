Резолюцию Европарламента необоснованна.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ относительно резолюции Европарламента от 25 апреля 2024 года.

«Автоматическое принятие подобных односторонних и предвзятых резолюций без адекватной оценки уже давно стало обычным явлением для Европарламента. Этот шаг является не чем иным, как четким политическим заказом ряда сил в Европе, направленным на ухудшение отношений с Азербайджаном», — сказал он.

Как отметил А.Гаджизаде, в такой обстановке определенные члены группы Европарламента, руководствуясь собственными соображениями и личными интересами, заняты лишь пропагандой искаженной картины ситуации в Азербайджане.

«Намерением тех, кто поощряет принятие подобных документов, является отвлечение внимания от действительно актуальных социально-экономических и политических проблем европейского общества. Кроме того, призывы к санкциям против Азербайджана лишь осложняют отношения между Азербайджаном и Евросоюзом. Мы еще раз призываем Европарламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы Азербайджана».