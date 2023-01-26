Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Российской православной церкви (РПЦ) предложила запретить искусственное прерывание беременности замужним женщинам без согласия мужа. Также в РПЦ считают, что в законодательстве нужно предусмотреть обязательную демонстрацию сердцебиения плода.

«Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа. Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека», — заявил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

Также он считает, что нужно ввести уголовную и административную ответственность за незаконное проведение и рекламу абортов: «75% медикаментозных абортов происходит в частных клиниках, и с этим тоже нужно бороться».