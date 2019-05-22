Youthvision: В Баку пройдет конкурс с призовым фондом 6000 долларов

В Баку пройдет молодежный песенный конкурс Youthvision. Старт – 24 мая в Elektra Events Hall. Данный конкурс часто называют студенческим «Евровидением».

Как сообщила # пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Маммедова, в этот раз участниками конкурса станут более 70 исполнителей из 20 стран мира.

Конкурс пройдет под девизом «Будь всегда молодым», а его призовой фонд составляет 6000 долларов.

Организаторами Youthvision являются Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Союз молодежных студенческих организаций (ATGTİ) и продюсерский центр Qızıl Qala.

Цель Youthvision — создание условий для выявления и реализации творческого потенциала, а также эффективная организация свободного времени молодежи, поддержка и развитие международных связей в сфере молодежной политики.

«Задачи конкурса создать условия для выявления творческого потенциала молодежи, расширять формы деятельности в области эффективной и рациональной организации свободного времени молодежи, создать условия для международного обмена опытом среди творческой и талантливой молодежи», — сообщила # С.Маммедова.

Каждая страна имеет право представить на конкурсе одного исполнителя или группу. При этом, возраст конкурсантов должен быть от 14 до 35 лет.

В Баку приедут участники из Германии, Чехии, Италии, Ирана, Португалии, Грузии, Кыргыстана, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Румынии, Сербии, Литвы, России и других стран. Для всех конкурсантов будет организована интересная культурно-познавательная программа и экскурсии по самым знаковым местам Баку и его окрестностей.

Азербайджан на конкурсе представит победитель номинации «лучший поп исполнитель» творческого конкурса «Студенческая весна» Надыр Рустамли.

В прошлом году конкурс Youthvision был посвящен 100-летию АДР. Победу увез с собой артист из Уганды. Второе и третье место заняли представители Молдовы и Беларуси соответственно.

В финальном этапе конкурса проводится открытое голосование членов жюри, которые голосуют по шкале от 1 до 12 баллов. Исполнитель, набравший наибольшее количество баллов во время голосования, объявляется победителем.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в конкурсе получают премии в размере соответственно 3000, 2000 и 1000 долларов, а также награждаются дипломами и ценными подарками.