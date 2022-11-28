В Баку впервые прошла гонка на волкикарах за кубок V1 Challenge — невероятно захватывающее шоу на Площади Государственного Флага собрало любителей автогонок, драйва и скорости.

Как сообщает #, первый в истории Кубок Баку V1 Challenge был организован Азербайджанской автомобильной федерацией в партнерстве с Baku City Circuit при поддержке Министерства молодежи и спорта и общественного объединения «Региональное развитие».

Состязания в серии V1 Challenge — не новшество в Азербайджане. Гонки на волкикарах уже проходили и в Баку, и в Гяндже, сформировав таким образом команду сильнейших пилотов и дрифтеров.

В первой гонке за Кубок Баку соревновались 12 пилотов, участие которые было отмечено запоминающимися и захватывающими маневрами.

Волкикар — машина хоть и компактная, но на треке демонстрирует себя во всей красе, имея мощность 115 лошадиных сил и развивая скорость до 100 км/ч за 5 секунд.

Баку — город, который в последние годы занял прочную позицию в мире автоспорта. Гран при Азербайджана Формулы 1 признана одной из самых зрелищных гонок в календаре «королевской гонки».

Организуя в стране различные гоночные заезды и дрифт шоу, организаторы расчитывают на популяризацию автоспорта среди подрастающего поколения.

Главная задача направлена ​​на развитие местного автоспорта, а также на то, чтобы подарить любителям автоспорта захватывающие дух моменты.

Победителей V1 Challenge опредило жюри, в составе которого были известные дрифтеры Нил Ган и Ричард Мартин.

В финал вышли 6 пилотов с лучшим результатом, а пьедистал почета распределился следующим образом: 1 место — Эльчин Гасанов, 2 место: Мурад Гасанов и 3 место — Адиль Ахундов.

Пилоты получили заветные кубки и денежное вознаграждение — общий призовой фонд составил 6 000 манатов.